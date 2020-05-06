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Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü
06.05.2020 21:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:33

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, üç grup halinde çalışmalarına devam etti.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, üç grup halinde çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın katılmadığı antrenmanda, sekiz futbolcudan oluşan üç grup aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Kaynak: AA

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