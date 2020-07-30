Trabzonsporlu Aleksander Sörloth, sezonu hem ligde hem de kupada gol kralı olarak tamamladı Bu sezon Süper Lig'de ve kupada attığı gollerle adından söz ettiren Trabzonsporlu Aleksander Sörloth, iki kulvarda da gol kralığını elde etti ve 14 sonra bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Aleksander Sörloth, 2019-2020 sezonuna attığı gollerle damgasını vurdu.

Bu sezon kupa ve ligde toplam 31 gol atan Sörloth, hem ligde hem de kupada krallık tacını giydi. Süper Lig'de 34 maçta 24 gol atıp gol kralı olan 24 yaşındaki futbolcu kupa da da çıktığı 7 karşılaşmada rakip ağları 7 kez sarsarak Erzurumsporlu Oltan Karakullukçu ile krallığı paylaştı.

EN SON GÖKHAN ÜNAL BAŞARMIŞTI

Bir sezon içerisinde hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda gol kralı olan Aleksander Sörloth, bu başarıyı 14 yıl sonra elde eden ilk futbolcu oldu. Daha önce 2005-2006 sezonunda Kayserispor forması giyen Gökhan Ünal aynı başarıya ulaşmıştı.