Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak: Bu kadar kolay penaltı çalınmamalı Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a kaybettikleri maçı değerlendiren Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak penaltı pozisyonu ile ilgili, "Bu kadar basit penaltı olmamalı, daha ilk haftadan konuşmamalıyız. Hakemler biraz daha dikkatli olmalılar" ifadelerini kullandılar.

Süper Lig'de yeni sezona 3-1'lik Beşiktaş mağulbiyetiyle başlayan Trabzonspor'da genç futbolcu Abdülkadir Parmak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını belirten Parmak, "Önümüzde çok hafta var, maça çok iyi başlamıştık, topun hakimiyeti bizdeydi. Şans golü oldu, arkadaşımızın kafasına çarptı. İkinci yarı iyi başladık ama erken gelen kırmızı ve penaltı oldu. Bu kadar basit penaltı olmamalı, daha ilk haftadan konuşmamalıyız. Hakemler biraz daha dikkatli olmalılar, ilk haftadan böyle şeyleri konuşarak başlamak acı verici" dedi.