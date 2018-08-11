Trabzonspor Yönetimi, Real Sociedad'dan Yusuf Yazıcı'ya Gelen Teklifi Doğruladı
İspanyol ekibi Real Sociedad, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı için 13 milyon euroyu gözden çıkardı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da Yusuf Yazıcı için Real Sociedad ile görüşmelerini doğruladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'ya 13 milyon Euro'luk (96 milyon TL) teklif yaptı. Karadeniz temsilcisi, İspanyol ekibiyle ciddi bir şekilde pazarlıklara başlarken, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da görüşmeleri doğruladı.
21 yaşındaki futbolcuyu, 15 milyon Euro'dan (111 milyon TL) aşağı bir rakama satmayacaklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, "Bu rakamı verirlerse de kesin satacağız diye bir şey yok. Öyle bir durumda yönetim olarak görüşeceğiz. Yerine transfer gerekir mi, gerekmez mi gibi sorulara cevap vereceğiz" dedi.
"BU RAKAMLARA ALIŞIK DEĞİLİZ"
Benzer tekliflerin Abdülkadir Ömür için de geldiğini belirten Hacısalihoğlu, "Abdülkadir için Benfica'yla aynı şeyler yaşandı. Benfica'da kendi elindeki oyuncuları takas olarak önerdi ve bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değildi. Önerilen rakamlar ve teklifler hakikaten Türkiye'de kulüplerin alışık olmadığı rakamlar. Üstelik bu oyuncular yaş olarak ümit milli takımı seviyesinde. Bu rakamların önerilmesi çok mutlu edici hadiseler" ifadelerini kullandı.
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En az bir yıl daha Trabzonspor''da oynamalı. . . O zaman rakam 20-25 milyon''a çıkar. . . Diğer taraftan Abdülkadir Parmak adında genç bir yetenek daha geliyor. Cafer Tosun ise bir Felliani ayarında olacak. . . Bunlar Trabzonspor''un geleceği çocuklar. Zamanı gelince Avrupa''ya satılsınlar. Trabzonspor artık özüne dönmeli. Futbolu kendi değerleriyle, kendi bildiği gibi oynamalı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SATIN PARA LAZIMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bedavaya verirler bunlar bu çocuklarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gömun gitsunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Dolar ve altın da sert düşüş gelebilir.ters te kalmayın kademeli olarak çıkış yapılabilinir.spekülatörler sebebiyle anlamsız tırmandırıldı, hızlı satışlar gelebilir düşüş başlar.!!!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır