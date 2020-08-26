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Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi dünü çift antrenmanla geçirdi. Teknik direktör Eddie Newton yeni sistemi 4-3- 3'ü takımın iyice anlaması için bol tekrarlı çalışmalarına devam etti. Futbolcuların hırslı ve keyifli olmaları dikkatlerden kaçmadı..

26.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:57

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi dünü çift antrenmanla geçirdi. Teknik direktör Eddie Newton yeni sistemi 4-3- 3'ü takımın iyice anlaması için bol tekrarlı çalışmalarına devam etti. Futbolcuların hırslı ve keyifli olmaları dikkatlerden kaçmadı..

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kaynak: Dugout

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