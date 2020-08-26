Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi dünü çift antrenmanla geçirdi. Teknik direktör Eddie Newton yeni sistemi 4-3- 3'ü takımın iyice anlaması için bol tekrarlı çalışmalarına devam etti. Futbolcuların hırslı ve keyifli olmaları dikkatlerden kaçmadı..

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi dünü çift antrenmanla geçirdi. Teknik direktör Eddie Newton yeni sistemi 4-3- 3'ü takımın iyice anlaması için bol tekrarlı çalışmalarına devam etti. Futbolcuların hırslı ve keyifli olmaları dikkatlerden kaçmadı.. Kaynak: Dugout