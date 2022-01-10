Trabzonspor'un yıldızına iki teklif var! Eski takımı da geri istiyor
Trabzonspor'un başarılı savunmacısı Vitor Hugo, iki kulübün transfer radarına girdi. İtalya ve Brezilya'dan talibi olan Brezilyalı stoperin transferine şimdilik izin çıkmadı.
Bordo-mavili ekibin savunmasında dikkat çeken Vitor Hugo'ya, İtalya ve Brezilya'dan teklif var. Parma ve eski takımı Palmeiras, Brezilyalı oyuncuya talip oldu.
Ajansspor'un haberine göre; 30 yaşındaki savunmacının menajeri, yönetimle yaptığı görüşmede bu teklifleri Trabzonspor'a iletti.
Trabzonsporlu yöneticiler ise teklifi dinlemeden 'Hugo'yu kesinlikle satmayı düşünmüyoruz' yanıtını verdi. Bordo-mavililerde Edgar'ın yokluğunda savunmanın anahtarı Hugo'da olacak.
2024'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 3.2 milyon euro'ya Palmeiras'tan transfer edilmişti. Brezilyalı savunmacı, bu sezon 19 maçta 1 de gol attı.
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