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Trabzonspor'un olağan genel kurulu

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor'un olağan genel kurulu

Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunun ikinci günü, oy verme işlemiyle başladı.

Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunun ikinci günü, oy verme işlemiyle başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan genel kurulda, bugün Divan Başkanı Ali Sürmen'in anonsunun ardından oy verme işlemine geçildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimde, 20 sandıkta 9 bin 953 üyenin oy verme hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018 tarihinde olağan genel kurulda 3 yıllık daha göreve getirilen Ahmet Ağaoğlu, 1335 günlük süresi tamamlandı.

Kulübün 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu'nun genel kuruldan sonra 3. dönemi başlamış olacak.

Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu, Şemsetdin Hancı.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.

Yeni yönetim kurulu asil listesinde 6 yeni isim bulunuyor.

Genel kurulda oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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