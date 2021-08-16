Trabzonspor'un maçı ne zaman? TS Süper Lig ilk maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazartesi TS'nin maçı var mı?

Süper Lig 2021-2022 sezonu bu hafta başlamıştı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri birçok maç oynandı. Bugün ise ligdeki ilk haftanın son maçları kaldı. Bugünkü maçlardan birisi de Trabzonspor'un maçı oldu. Peki, Trabzonspor'un ligdeki ilk maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor'un maçı bugün mü başlayacak? Maç hakkında bilgiler sizlerle...