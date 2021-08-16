Trabzonspor'un maçı ne zaman? TS Süper Lig ilk maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazartesi TS'nin maçı var mı?
Süper Lig 2021-2022 sezonu bu hafta başlamıştı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri birçok maç oynandı. Bugün ise ligdeki ilk haftanın son maçları kaldı. Bugünkü maçlardan birisi de Trabzonspor'un maçı oldu. Peki, Trabzonspor'un ligdeki ilk maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor'un maçı bugün mü başlayacak? Maç hakkında bilgiler sizlerle...
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Süper Lig geçtiğimiz Cuma günü başladı. 2021-2022 Sezonu Süper Lig 1. Hafta karşılaşmaları 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta, TFF 1. Lig 1. Hafta karşılaşmaları ise 13, 14, 15ve 16 Ağustos'ta oynanacak. Bugün son maçlar oynanacak. Peki, Trabzonspor'un maçı ne zaman? TS Süper Lig ilk maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazartesi TS'nin maçı var mı?
TRABZONSPOR'UN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor'un maçı bugün 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 19:15'de başlayacaktır. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacak.
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maç, Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mert, Wallace, Semih, Hafez, Mallan, Aabid, Adem, Kubilay, Mustafa, Tetteh
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Cornelius (Djaniny)
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI NELERDİR?
Süper Lig 1. haftanın maçları şu şekilde:
13.08.2021 : Beşiktaş-Çaykur Rizespor (20:30)
14.08.2021 : VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep (19:15)
14.08.2021 : Altay-Kayserispor (21.45)
14.08.2021 : Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (21.45)
15.08.2021 : Medipol Başakşehir-Alanyaspor (19:15)
15.08.2021 : Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (21.45)
15.08.2021 : Adana Demirspor-Fenerbahçe (21.45)
16.08.2021 : Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (19:15)
16.08.2021 : Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (19:15)