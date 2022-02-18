Trabzonspor'un kasasına para yağıyor! Hedef yeni bir rekor kırmak

Ligde şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da sezon sonu için ekonomik olarak kulübü rahatlatacak planlamalar da başladı.

YENİ İSİM SPONSORU

Özellikle sona erecek olan stadyumun isim sponsorluğu anlaşması için birçok firma ile görüşen Bordo-Mavililer, kombine satışlarından da önemli bir gelir elde etti.

SATIŞLAR DURACAK

Yönetim kalan haftalar için kombine satışlarını durdurma yönünde karar alırken, maç maç bilet satışı yapılarak bir başka gelir kapısının açılması hedeflendi.

FORMA YETİŞMİYOR

Kulübün bu sezon en önemli gelir kaynaklarından birisi de lisanslı ürün satışları oldu. 2019-20 sezonunda 192 bin adet forma satışı ile kulüp tarihinin rekoru kırılırken geçen sezon ise koronavirüs salgınının etkisiyle bu rakam 88 bine kadar düşmüştü.

TARAFTAR HÜCUM ETTİ

Bordo-Mavili takımın bu sezon şampiyonluk mücadelesinde yoluna açık ara devam etmesi forma satışlarına da oldukça olumlu yansıdı. Futbolcular kazandıkça taraftarlar da formalara hücum etti.

200 BIN BARAJI GEÇİLECEK

Sabah'ın haberine göre; şu ana kadar satılan 150 bini aşkın formadan 45 milyon TL'den fazla gelir elde eden yönetim, taleplere yetişmek için 50 bin forma siparişi daha verdi. Yeni formaların da satışa çıkmasının ardından 200 bin barajının aşılarak kulüp rekorunun kınlması bekleniyor.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Başkan yardımcısı Yalçın Orhan da, taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Bu sezon her kulvarda çok iyi gidiyoruz. Sezon sonunda tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

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