Trabzonspor'un golcü üçlüsü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'un golcü üçlüsü

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor'un golcü üçlüsü

Süper Lig'de ilk 7 haftada 14 gol kaydeden Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius ile sonuca gitti.

Süper Lig'de ilk 7 haftada 14 gol kaydeden Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius ile sonuca gitti.

Bordo-mavili takımda Nwakaeme 4, Bakasetas ve Cornelius da 3'er gol olmak üzere toplam 10 gol attı.

Karadeniz ekibinde, 14 golün 10'unu kaydeden 3 oyuncu, gollerin yüzde 71,42'sine katkı sağladı.

Attıkları goller

Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti.

Yunan futbolcu Bakasetas ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı.

Cornelius ise son haftalarda ortaya çıktı. Danimarkalı oyuncu, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 1'er gol attı.

Üç futbolcu böylelikle 7 haftada attıkları gollerle takımının 15 puan elde etmesinde önemli rol oynadı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
Trabzonspor'dan çok sert Halis Özkahya tepkisi: Türk futbolunun yüz karası

Trabzonspor'dan çok sert Halis Özkahya tepkisi: Türk futbolunun yüz karası

 Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

 Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti

Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Gülben Ergen Yiğit Marcus Aral
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Abdullah Avcı Ali Palabıyık Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonspor'un golcü üçlüsü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:11:40. #1.17#