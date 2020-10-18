Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak

Medipol Başakşehir'e mağlup olarak ligde önemli bir yara alan ve oynadığı kötü futbolla taraftarın tepkisini çeken Trabzonspor'da yönetimin, İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton'la yollarını ayırarak Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacağı iddia edildi.

Trabzonspor'da Başakşehir karşısında ortaya konan kötü futbol ve alınan mağlubiyet sabırları taşırdı. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Maçın bitiminde bir araya gelen bordo-mavili yönetim, ortaya konan kötü futbolun faturasını teknik direktör Eddie Newton'a kesti.

İngiliz hocanın, maç boyunca kenar yönetiminde etkisiz kaldığı görüşüne karar veren yöneticilerin, teknik operasyon kararı aldıkları öne sürüldü.

AVCI İLE TEMASA GEÇİLDİ

Gelen bilgilere göre kurmaylar, sezon başında da gündeme gelen Abdullah Avcı ile temasa geçti.

Yine aynı kaynakların iddiasına göre, Avcı, kısa sürede Trabzon'a gelecek ve imzayı attıktan sonra işbaşı yapacak. Büyük bir aksilik yaşanmaması halinde de Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maça Abdullah Avcı yönetiminde çıkacak.