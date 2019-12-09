Trabzonspor'un Antalyaspor Deplasmanının Perde Arkası

09.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:14

Süper lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Daniel Sturridge'ti.. İşte karşılaşmanın perde arkası...