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Trabzonspor'un Antalyaspor Deplasmanının Perde Arkası

Süper lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Daniel Sturridge'ti.. İşte karşılaşmanın perde arkası...

09.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:14

Süper lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de 'ti.. İşte karşılaşmanın perde arkası...

Kaynak: Dugout

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