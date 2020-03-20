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Martin Skrtel, Trabzonspor, Liverpool, Spor

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak

İngiliz basını, Liverpool'un Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için eski oyuncusu Martin Skrtel'den bilgi aldığını yazdı. 20 milyon euroluk teklifi reddeden Trabzonspor'un genç oyuncu için 30 milyon eurodan kapıyı açması bekleniyor.

20.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:15
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiliz devi Liverpool'un, Uğurcan Çakır takibi sürüyor. Kırmızılar'ın haber sitesi Anfield Watch, Ada devinin, genç kaleciyi transfer etmekte çok ısrarcı olduğunu yazdı. Haberde, Liverpool yetkililerinin, ülkemizde Başakşehir forması giyen eski Liverpool'lu Martin Skrtel'den de 23 yaşındaki eldiven hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

SKRTEL OLUMLU REFERANS VERDİ

Slovak oyuncunun da Uğurcan hakkında olumlu referans verdiği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu, Liverpool'un yanı sıra birçok Avrupa devinin takibinde olan milli file bekçisi için kulübe 20 milyon euroluk resmi teklifin geldiğini açıklamıştı. Trabzonspor'un sezon sonunda Uğurcan için yapılan pazarlıkları 30 milyon eurodan açacağı da gelen haberler arasında.

(Fanatik)

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