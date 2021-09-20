Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor

Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda lig ve Avrupa'da attığı 16 golün tamamını yabancı oyuncuları kaydetti.

Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda lig ve Avrupa'da attığı 16 golün tamamını yabancı oyuncuları kaydetti.

Sezona iyi başlangıç yapan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkati çekiyor. Bu sezon mücadele ettiği Uefa Konferans Ligi'nde 5, Süper Lig'de ise 5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden Trabzonspor'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancı oyuncularından geldi. 8 farklı oyuncunun golle buluştuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu.

GOLLERİN YARISI NWAKEME İLE BAKASETAS'TAN

Bu sezonki tüm gollerini yabancı oyuncuların kaydettiği Karadeniz ekibinde, Nwakaeme lig ve Avrupa'da kaydettiği 5 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, kendisini 3 golle Bakasetas, takip etti. Bordo-mavili takımda Djaniny ile Cornelius 2'şer, Gervinho, Hamsik, Edgar ve Hugo ise 1'er gol kaydetti.

ASİSTLER DE YABANCILARDAN

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde gollerin tamamını yabancı futbolcuların attığı Trabzonspor'da Türk oyuncular geride kalan periyotta asist katkısı da sağlayamadı. Bordo-mavililerde, 9 maçta 5 asist yapan Bakasetas bu alanda takımda zirvede yer aldı. Bakasetas'ı, 2'şer asistle Nwakaeme, Hamsik ve Djaniny, 1 asistle Gervinho takip etti.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler belli oldu! İşte dört büyüklerin maçlarına yapılan atamalar

Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler belli oldu! İşte dört büyüklerin maçlarına yapılan atamalar

 Kanarya mağlubiyetle tanıştı! Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi

Kanarya mağlubiyetle tanıştı! Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi

 Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cristiano Stefan Kuntz Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:33:25. #1.17#