Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor

Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda lig ve Avrupa'da attığı 16 golün tamamını yabancı oyuncuları kaydetti.

Sezona iyi başlangıç yapan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkati çekiyor. Bu sezon mücadele ettiği Uefa Konferans Ligi'nde 5, Süper Lig'de ise 5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden Trabzonspor'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancı oyuncularından geldi. 8 farklı oyuncunun golle buluştuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu.