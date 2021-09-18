Trabzonspor, Süper Lig'de fırtınalar estiriyor! Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı - Haberler Spor
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Trabzonspor, Süper Lig'de fırtınalar estiriyor! Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Trabzonspor, Süper Lig'de fırtınalar estiriyor! Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını da kaybetmeyerek kulüp rekoru kırdı.

Trabzonspor, Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yenerek Süper Lig'de yenilmezliğini sürdürürken aynı zamanda kulüp rekoruna da imza attı.

1981-82 SEZONUNDAN SONRA BİR İLK

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Bakasetas attı. Deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (11G 9B), 1981-82 arasındaki kulüp rekorunu egale etti. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

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Ali Gülhan
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Haber: Trabzonspor, Süper Lig'de fırtınalar estiriyor! Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı - Haberler Spor
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