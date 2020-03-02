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Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Daniel Sturridge ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

02.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:07
Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini 'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Sturridge, sahada kaldığı 845 dakikada 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: DHA

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