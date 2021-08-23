Trabzonspor, stoper oyuncusu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı
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Trabzonspor, stoper oyuncusu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, stoper oyuncusu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna forması giyinen 28 yaşındaki Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna forması giyinen 28 yaşındaki Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna'da forma giyen ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer oyuncunun kulübü ile de anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil'in Trabzon'da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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