Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek
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Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek.

Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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