Trabzonspor, penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu 3-3'ün rövanşında Molde'yi Norveç'te seri penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup etti ve adını play-off turuna yazdırdı. Bordo-mavililer, play-off turunda İtalyan devi Roma'yla karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Molde, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Molde Aker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sona ererken seri penaltı atışlarında Trabzonspor, rakibini 4-3 yendi ve adını play-off turuna yazdırdı.

TRABZONSPOR PENALTILARDA TURLADI

Trabzonspor'un golünü 57. dakikada Edgar Ie kaydetti. Molde'nin golü 90+7. dakikada Björn Sigurdarson'dan geldi. Uzatma devreleri de aynı skorla bitti ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yenen Trabzonspor, play-off turuna yükselerek Roma'nın rakibi oldu.