Trabzonspor, penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu
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Trabzonspor, penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu 3-3'ün rövanşında Molde'yi Norveç'te seri penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup etti ve adını play-off turuna yazdırdı. Bordo-mavililer, play-off turunda İtalyan devi Roma'yla karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Molde, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Molde Aker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sona ererken seri penaltı atışlarında Trabzonspor, rakibini 4-3 yendi ve adını play-off turuna yazdırdı.

TRABZONSPOR PENALTILARDA TURLADI

Trabzonspor'un golünü 57. dakikada Edgar Ie kaydetti. Molde'nin golü 90+7. dakikada Björn Sigurdarson'dan geldi. Uzatma devreleri de aynı skorla bitti ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yenen Trabzonspor, play-off turuna yükselerek Roma'nın rakibi oldu.

Trabzonspor, penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor,...
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor,...
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Ali Gülhan
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Trabzonspor, penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu - Haberler Spor
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