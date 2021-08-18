Trabzonspor, Roma maçına hazır
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Trabzonspor, Roma maçına hazır

Trabzonspor, Roma maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor sahasında oynayacağı Roma maçı hazırlıklarını Medical Park Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor sahasında oynayacağı Roma maçı hazırlıklarını Medical Park Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz dışındaki tüm futbolcuları katıldı. Bordo-mavililer ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan yeni transferlerden Dorukhan Toköz'ün Roma maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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