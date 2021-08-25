Trabzonspor, Roma'da zafer peşinde
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Trabzonspor, Roma'da zafer peşinde

Trabzonspor, Roma'da zafer peşinde
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda 2-1'in rövanşında yarın İtalya'nın Roma takımına konuk olacak olan Trabzonspor, zorlu deplasmandan zaferle ayrılmak istiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda 2-1'in rövanşında yarın İtalya'nın Roma takımına konuk olacak olan Trabzonspor, zorlu deplasmandan zaferle ayrılmak istiyor.

Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, yarın deplasmanda güçlü rakibi karşısından zaferle ayrılarak Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefliyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

11'DE DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYORBordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswil bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk maçtaki 11'inde değişiklikler yaparak sol bekte İsmail'in yerine Trondsen'e, orta sahada Berat'ın yerine Siopis'e ve forvet hattında ise Djaniny'in yerine Cornelius'a forma vermesi bekleniyor.AVRUPA KUPALARINDA 139'UNCU RANDEVUTrabzonspor, yarın Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139'uncu maçına çıkacak. Bordo-mavililer,  geride kalan 138 maçta 50 galibiyet ve 52 yenilgi alırken, 36 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmada rakip fileleri 177 kez havalandırırken, kalesinde ise 190 gol gördü.MUHTEMEL KADROBordo-mavililerin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan- Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, CorneliusSAKAT: Dorukhan

CEZALI: Yok


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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