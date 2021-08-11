Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor, yarın Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, yarın Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Molde Aker Stadyumu'nda yaptıkları antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo'nun yöneteceği maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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