Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha sonra oyuncuların, dar ve geniş alan oyunları ile devam ettiği antrenman, çift kale maçla son buldu.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Molde maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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