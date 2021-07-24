Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesinde gol sesi çıkmadı

Hazırlık maçında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 0-0 berabere kaldı.

Hazırlık maçında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki Süper Lig takımı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor, Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Abdulkadir Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Yunus Mallı ilk 11'i ile başladı. Medipol Başakşehir'in ilk 11'i ise Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Zulj, Visça, Deniz ve Muhammet'ten oluştu. Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş