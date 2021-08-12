Trabzonspor maçında deplasman golü kuralı var mı? Molde - Trabzonspor maçında deplasman golü kuralı olacak mı?
Bugün oynanacak UEFA ön eleme maçlarından birisi Molde - Trabzonspor arasındaki maç oldu. Maç başlamadan önce futbol severler bu maçta deplasman golü kuralı olacak mı merak etti. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman golü kuralı var mı, geçerli mi? Cevabı sizlerle...
TRABZONSPOR'UN İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
İlk maç 3-3 berabere tamamlanmıştı. Bu maçta deplasman kuralı olacak mı merak edilmişti.
MOLDE - TRABZONSPOR MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?
UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırıldı. Buna göre 12 Ağustos bugün oynanacak olan Molde - Trabzonspor maçında deplasman golü kuralı olmayacaktır. Yani ilk maç berabere bittiği için bu maç da berabere biterse her türlü uzatmalara gidecektir.