Trabzonspor maçında deplasman golü kuralı var mı? Molde - Trabzonspor maçında deplasman golü kuralı olacak mı?

Bugün oynanacak UEFA ön eleme maçlarından birisi Molde - Trabzonspor arasındaki maç oldu. Maç başlamadan önce futbol severler bu maçta deplasman golü kuralı olacak mı merak etti. İşte detaylar...