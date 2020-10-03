Trabzonspor maçı sonrası göbek atan Sumudica'nın takımdan gönderilmesi gündemde

Trabzonspor maçında itirazlardan dolayı kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, elde edilen 1 puanı göbek atarak kutlamıştı. Bu davranışı sonrası Rumen teknik adamın takımdan gönderilmesi gündeme geldi.

Dün akşam oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçına son dakikalarda yaşananlar damga vurmuştu. Gaziantep FK, uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle puanı kazanırken, hakem Fırat Aydınus'a itirazları sonucu kırmızı kart gören Sumudica ise tribünde göbek atmıştı. Bu yaşananlar Gaziantep FK'de krize yol açtı. Rumen teknik adamın takımdan gönderilip gönderilmeyeceği tartışılıyor.

Gaziantep FK yönetimi, Trabzonspor beraberliği sonrası statta dans eden Marius Sumudica'nın geleceğini değerlendirmek için toplandı. Rumen hocanın görevine son verilme ihtimali de bulunuyor. Ancak taraftarlar, Sumudica'nın ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Maçın son dakikasında 1-0 geride giren Gaziantep FK, uzatma bölümünde VAR incelemesi sonrası penaltı kazanmıştı. Sumudica ise bu dakikada itirazları sonrası kırmızı kart görmüştü. Penaltının gole çevrilmesi ve maçın 1-1'lik beraberlikle neticelenmesi sonrası Marius Sumudica, tribünde dans etmişti, adeta göbek atmıştı. Sumudica'nın bu hareketleri Trabzonspor cephesinde büyük tepki toplamıştı.

"TEKNİK DİREKTÖR DENİLECEK ŞAHSİYET DEĞİL"

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Bence o değerlendirilecek adam değil. Onunla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Bir takımın teknik direktörü denilecek bir şahsiyet, kişilik değil. O problemi Gaziantep başkanı ve yönetiminin çözmesi lazım. Benim çözeceğim problem değil" ifadelerini kullanmıştı.

(Kaynak: Fanatik)