Trabzonspor, Lyon'un Uğurcan Çakır için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Lyon, başarılı kaleci için 10 milyon euroluk teklif yaptı. Teklifi çok düşük bulan bordo-mavililer, Fransız devine, "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" cevabını verdi.