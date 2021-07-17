Trabzonspor, Lyon'un Uğurcan Çakır için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti
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Trabzonspor, Lyon'un Uğurcan Çakır için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Lyon, başarılı kaleci için 10 milyon euroluk teklif yaptı. Teklifi çok düşük bulan bordo-mavililer, Fransız devine, "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" cevabını verdi.

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinden teklif almaya devam ediyor. Son olarak Lyon, bordo-mavililerin kapısını 10 milyon euroluk bir teklifle çaldı. Miktarı düşük bulan bordo-mavililer teklifi düşünmeden reddetti.

"BU TEKLİFİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Karadeniz ekibine yapılan teklife Trabzonspor Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" cevabını verdi. Sağıroğlu, "Türkiye'nin en değerli kalecilerinden birini bu paraya vermemiz mümkün değil. Beklentilerimiz çok daha yüksek" dedi. Sağıroğlu alt yapıya büyük önem verdiklerini, buradan yetiştirdikleri oyunculardan hem başarılar hem de gelir beklediklerini kaydetti.

Trabzonspor, Lyon'un Uğurcan Çakır için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti
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