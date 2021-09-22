Trabzonspor, liderlik için sahaya çıkıyor

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem namağlup seriyi sürdürmek hem de liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek istiyor.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup geride bırakan Trabzonspor, 6'ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı haftada Konyaspor'u mağlup edip hem yeniden zirve koltuğuna yerleşmeyi hem de namağlup serisine devam etmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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