Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan olay! Heyecandan kalbi durdu, apar topar hastaneye kaldırıldı
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Konyaspor'la karşılaşan Trabzonspor'da maçı tribünden takip eden 50 yaşında bir taraftarın heyecandan kalbi durdu. Sağlık görevlileri, taraftara hemen müdahale ederek ambulansa alırken burada kalp masajı yapıldı. Bilincini kaybeden taraftar hastaneye kaldırıldı
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'la karşılaşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavili renklere gönül veren bir taraftar heyecandan kalbine yenik düştü.
BİLİNCİNİ KAYBETTİ
61 saat'in haberine göre, 50 yaşında olduğu öğrenilen Eyüp Y. maç esnasında heyecandan bilincini kaybetti. Kalbi duran taraftara ilk müdahale ambulansta yapılırken kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı.
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