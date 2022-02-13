Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan olay! Heyecandan kalbi durdu, apar topar hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan olay! Heyecandan kalbi durdu, apar topar hastaneye kaldırıldı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan olay! Heyecandan kalbi durdu, apar topar hastaneye kaldırıldı

Konyaspor'la karşılaşan Trabzonspor'da maçı tribünden takip eden 50 yaşında bir taraftarın heyecandan kalbi durdu. Sağlık görevlileri, taraftara hemen müdahale ederek ambulansa alırken burada kalp masajı yapıldı. Bilincini kaybeden taraftar hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'la karşılaşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavili renklere gönül veren bir taraftar heyecandan kalbine yenik düştü.

Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan olay! Heyecandan kalbi durdu, apar topar hastaneye kaldırıldı

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

61 saat'in haberine göre, 50 yaşında olduğu öğrenilen Eyüp Y. maç esnasında heyecandan bilincini kaybetti. Kalbi duran taraftara ilk müdahale ambulansta yapılırken kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title