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Trabzonspor -Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor -Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Erkan Özdamar atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Erkan Özdamar'a bu maçta Tarık Ongun ve Mustafa Sönmez yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Burak Pakkan belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

25 Şubat 2022 Cuma günü Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Erkan Özdamar, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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