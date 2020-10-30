Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Kasımpaşa hangi kanalda? Trabzonspor Kasımpaşa şifresiz canlı izlenecek mi?
30.10.2020 09:09 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:13
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Trabzonspor Kasımpaşa maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kasımpaşa şifresiz canlı izlenecek mi? Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, hakemi kim? Trabzonspor Kasımpaşa şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig maçı 30 10 2020 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Kasımpaşa, maçı 26 10 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Trabzonspor Kasımpaşa maçı ücretli yayın platformu beiSport'tan yayınlanacak.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA HAKEMİ KİM?
TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)
İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)