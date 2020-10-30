Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 7. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Trabzonspor - Kasımpaşa arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?