Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?
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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?

30.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:26
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 7. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Trabzonspor - Kasımpaşa arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor - Kasımpaşa maçı tamamlandı. Peki maç kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ligde yeni puan durumları nasıl? Tüm detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 3-4 bitti. Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi.

MAÇ SONUCU

Trabzonspor 3 : 4 Kasımpaşa

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Trabzonspor'un golleri:

23' Serkan Asan

31' Anthony Nwakaeme

38' Anthony Nwakaeme

Kasımpaşa'nın golleri:

8' Mickael Tirpan

41' Yusuf Erdoğan

87' Edgar Ie

90' Bengali Koita

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?

Maç bugün 30 Ekim Cuma saat 20:00 'da oynandı.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇIN HAKEMLERİ KİMDİR?

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)

İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

EMRE KARGIN(AVAR)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

HALİL SERDAR CEVHEROĞLU(Temsilci)

SÜLEYMAN KUTAY(Temsilci)

MURAT KARAMAN(Temsilci)

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