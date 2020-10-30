Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?
Süper Lig'in 7. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Trabzonspor - Kasımpaşa arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor - Kasımpaşa maçı tamamlandı. Peki maç kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ligde yeni puan durumları nasıl? Tüm detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 3-4 bitti. Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi.
MAÇ SONUCU
Trabzonspor 3 : 4 Kasımpaşa
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Trabzonspor'un golleri:
23' Serkan Asan
31' Anthony Nwakaeme
38' Anthony Nwakaeme
Kasımpaşa'nın golleri:
8' Mickael Tirpan
41' Yusuf Erdoğan
87' Edgar Ie
90' Bengali Koita
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?
Maç bugün 30 Ekim Cuma saat 20:00 'da oynandı.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇIN HAKEMLERİ KİMDİR?
TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)
İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
EMRE KARGIN(AVAR)
MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)
HALİL SERDAR CEVHEROĞLU(Temsilci)
SÜLEYMAN KUTAY(Temsilci)
MURAT KARAMAN(Temsilci)