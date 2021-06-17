Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita'yı KAP'a bildirdi

Bordo-Mavililer, Fode Koita transferini KAP'a bildirdi. Gervinho, Peres ve Hamsik'e imza attırarak transfere hızlı giren Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki başarılı forvet Koita ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kasımpaşa'da mukavelesi biten Koita için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Transferin hızlı takımı Trabzonspor. Gervinho, Peres, Hamsik transferleriyle hava yakalayan Bordo-Mavililer, Fade Koita ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Yaklaşık 5 sezon Kasımpaşa'da top koşturan Koita, geçen sezon sakatlığı sebebiyle 13 karşılaşmada oynayabilmişti. Koita bu mücadelelerde 4 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Koita, Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş ile de anılıyordu ancak oyuncu Trabzonspor'a geldi. 3 yabancı takviyesi yapan Bordo-Mavililer, Koita ile kotadaki dördüncü hakkını doldurdu. Başkan Ağaoğlu, maksimum 5 yabancı transferi yapacaklarını ifade etmişti.