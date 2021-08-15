Trabzonspor kafilesi Malatya'ya gitti
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Trabzonspor kafilesi Malatya'ya gitti

Trabzonspor kafilesi Malatya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maç için Malatya'ya gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maç için Malatya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Malatya'ya hareket etti.

Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Peres, Edgar, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Hugo, Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Abdülkadir Parmak, Hamsik, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Cornelius."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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