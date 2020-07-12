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Trabzonspor kafilesi Denizli'ye gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı maç için Denizli'ye gitti.

12.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:21

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı maç için Denizli'ye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde maç öncesi son antrenmanını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla Denizli'ye hareket etti.

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Manuel da Costa, Manoel Messias, Majid Hosseini, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Taha Tunç, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başakçıoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç."

Trabzonspor kafilesi Denizli'ye gitti

Kaynak: AA

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