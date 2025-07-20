Trabzonspor kaç defa üçüncü oldu?

Programın eğlenceli ve öğretici formatı sayesinde herkes ekran başında bir yarışmacıya dönüşüyor. İzleyenler, stüdyodaki yarışmacıyla aynı anda düşünerek sorulara kendi cevaplarını vermeye çalışıyor. Bu interaktif deneyim, bilgi yarışması keyfini katlıyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A: Beşiktaş

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Trabzonspor

Cevap : C