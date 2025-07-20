Trabzonspor kaç defa üçüncü oldu?
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sorular, izleyicilerde hem merak hem de öğrenme heyecanı uyandırıyor. Yarışmacının cevabını sabırsızlıkla bekleyen seyirciler, kendi bilgilerini test etmek için adeta yarışmaya dahil oluyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?
Programın eğlenceli ve öğretici formatı sayesinde herkes ekran başında bir yarışmacıya dönüşüyor. İzleyenler, stüdyodaki yarışmacıyla aynı anda düşünerek sorulara kendi cevaplarını vermeye çalışıyor. Bu interaktif deneyim, bilgi yarışması keyfini katlıyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?
1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?
A: Beşiktaş
B: Fenerbahçe
C: Galatasaray
D: Trabzonspor
Cevap : C