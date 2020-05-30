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Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, sürpriz bir ismin sözleşmesini uzattı. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Filip Novak ve Jose Sosa'yla görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, Portekizli sağ bek Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı.

30.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:31

Trabzonspor, 36 yaşındaki Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Törene katılan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Pereira ile kısa bir görüşme yaptıklarını ve sözleşme uzatma konusunda anlaştıklarını söyledi.

"TRABZONSPOR'A AİDİYETİ VAR"

Portekizli oyuncunun Trabzonspor'a aidiyet beslediğini belirten Ağaoğlu, "Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz. Joao Pereira ile kısa süren bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini belirtti. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık" dedi.

"BİLAL VE HOSSEINI'NİN DE OPSİYONLARI KULLANILDI"

Bilal Başacıkoğlu ve Majid Hosseini'nin de sözleşmelerindeki opsiyonu kullandıklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Bilal ve Majid'in sözleşmesindeki opsiyon haklarını da kullandık, ikisi de önümüzdeki sezon da yola devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

"SOSA BİZİM İÇİN SADECE FUTBOLCU DEĞİL"

Sosa'nın kendileriyle devam etmek istediklerini söyleyen Trabzonspor Başkanı, "Kaptanımız Jose Sosa bizimle devam etmek istiyor. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluruz. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil" dedi.

"PEREIRA FİNANS BİRİMİNİN BAŞINA GEÇECEK"

Joao Pereira'nın futbolu bıraktıktan sonra kulübün finans biriminin başına geleceğini ifade eden Ağaoğlu, "Finansal konularda Pereira'ya çok güvendiğimiz için, herhalde futbolu bıraktıktan sonra kulüpte CFO (Chef Financial Officer) olarak görev alacak, kulübün kasasını ona emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
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