Trabzonspor-Hoffenheim saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor hazırlık maçı canlı izle!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Kamptaki 2. maçını bu akşam Almanya'nın Hoffenheim takımıyla yapacak. Bad Wimsbach kasabasında yapılacak Trabzonspor - Hoffenheim maçı TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Aşağıdaki TRT Spor canlı yayın bağlantısı ile online izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - HOFFENHEİM MAÇI CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN

TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ



Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren Trabzonspor, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalmıştı.

25.07.2019 TSG 1899 Hoffenheim (Almanya) - Trabzonspor

27.07.2019 Parma Calcio 1913 (İtalya) - Trabzonspor

29.07.2019 Hellas Verona (İtalya) - Trabzonspor

UEFA'DAKİ RAKİP SPARTA PRAG

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Trabzonspor, kura çekimi sonucu Çek Cumhuriyeti temsilcisi Sparta Prag kulübü ile eşleşti. İlk maç 8 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Trabzonspor, hazırlık maçları sonrasında 2 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.