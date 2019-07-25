Trabzonspor-Hoffenheim saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor hazırlık maçı canlı izle!
Trabzonspor, Hoffenheim ile bu akşam bir hazırlık maçı yapacak. Avusturya'da yeni sezon kampında olan bordo mavililer, Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşacak. Peki Trabzonspor-Hoffenheim saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı yayın bağlantısı ve detaylar haberimizde.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Kamptaki 2. maçını bu akşam Almanya'nın Hoffenheim takımıyla yapacak. Bad Wimsbach kasabasında yapılacak Trabzonspor - Hoffenheim maçı TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Aşağıdaki TRT Spor canlı yayın bağlantısı ile online izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - HOFFENHEİM MAÇI CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN
TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren Trabzonspor, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalmıştı.
25.07.2019 TSG 1899 Hoffenheim (Almanya) - Trabzonspor
27.07.2019 Parma Calcio 1913 (İtalya) - Trabzonspor
29.07.2019 Hellas Verona (İtalya) - Trabzonspor
UEFA'DAKİ RAKİP SPARTA PRAG
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Trabzonspor, kura çekimi sonucu Çek Cumhuriyeti temsilcisi Sparta Prag kulübü ile eşleşti. İlk maç 8 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
Trabzonspor, hazırlık maçları sonrasında 2 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.