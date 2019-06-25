Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı
Geçtiğimiz sezon müthiş çıkış yakalayarak sezonu 63 puanla dördüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesinde Semih Karadeniz'den sonra Hasan Batuhan Artarslan ile de yollarını ayırdı.
Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor'da Hasan Batuhan Artarslan'la alacaklarının karşılık yollar ayrılacak. Batuhan'ın bugün ya da yarın sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Trabzonspor'da 16 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.
Bordo mavililerde Semih Karadeniz de bordo mavili kulüple yollarının ayrıldığını açıklamıştı.
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