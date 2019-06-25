Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor'da Hasan Batuhan Artarslan'la alacaklarının karşılık yollar ayrılacak. Batuhan'ın bugün ya da yarın sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Trabzonspor'da 16 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

Bordo mavililerde Semih Karadeniz de bordo mavili kulüple yollarının ayrıldığını açıklamıştı.