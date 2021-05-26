Trabzonspor, Gervinho ve Peres'i KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Gervinho ve Peres'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Gervinho ve Peres'i KAP'a bildirdi
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, dün akşam kente gelen serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, dün akşam kente gelen serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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