Trabzonspor, Gervinho ve Peres'e kavuşuyor
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Trabzonspor, Gervinho ve Peres'e kavuşuyor

Trabzonspor, Gervinho ve Peres'e kavuşuyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor'da prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu Gervinho ve sağ bek Bruno Peres hafta içi Trabzon'a gelecek.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor'da prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu Gervinho ve sağ bek Bruno Peres hafta içi Trabzon'a gelecek. 

TRANSFER ÇALIŞAMALARI SERİE A'DA SÜRÜYOR Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek. İtalya Serie A takımları Parma'dan Gervinho'yu, Roma'dan ise Peres'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürüyor. GERVINHO VE PERES ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A 

Bruno Peres ile 2024, Gervinho ile ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak Trabzonspor, bu hafta içi iki yıldızı özel uçakla Trabzon'a getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından Gervinho ve Peres içim imza töreni düzenlenecek.


- İstanbul
Trabzonspor, Gervinho ve Peres'e kavuşuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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