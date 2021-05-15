Trabzonspor-Gençlerbirliği maçından notlar
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Trabzonspor-Gençlerbirliği maçından notlar

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun son haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun son haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan İttifak Holding Konyaspor maçına göre Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Avcı, sadece İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Serkan'ın yokluğunda Yusuf Sarı'ya görev verdi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Djaniny, Flavio ile cezalı olan Berat, Serkan ve kadro dışı cezası devam eden Abdulkadir Parmak da kadroda yer almadı. Trabzonspor'da ayrıca genç bir oyuncunun Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı.TRONDSEN 8 AY SONRA DÖNDÜTrabzonspor'un sezon başında Rosenborg takımından kadrosuna kattığı ve 10 Eylül tarihinde sezon başı hazırlıkları devam ederken antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu çapraz bağı kopan orta saha oyuncusu Anders Trondsen, 8 ay 5 gün sonra sahalara döndü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 21 kişilik maç kadrosuna aldığı Norveçli oyuncu, uzun süren hasretin ardından sahalara dönünce arkadaşları tarafından da saha içerisinde tebrik edildi.5 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Marlon, Baker, Kamil Ahmet Çörekçi ve yedek kulübesinde yer alan Hosseini ile Benik Afobe'nin sözleşmeleri sona erdi. Marlon, Baker ve Afobe'nin kiralık sözleşmeleri bu maçla birlikte biterken, Hosseini de 3 yıllık Trabzonspor macerasını bu maçla birlikte tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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