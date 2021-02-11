Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

11.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:52
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Antrenmanda son maçta 90 dakika oynayan oyuncular hafif tempolu çalışmalar yaparken, diğer oyuncular ayak tenisinin ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antrenmanda, kalçasındaki sorun nedeniyle tedavisi devam eden Uğurcan Çakır, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ile Trondsen yer almadı.

SERKAN TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen sağ bek oyuncusu Serkan Asan bugün yine takımla birlikte çalıştı. Genç oyuncunun Gaziantep FK maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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