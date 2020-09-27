Trabzonspor'da moraller yerinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor'da moraller yerinde

27.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:05
Trabzonspor'da moraller yerinde

Sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor'da moraller yerinde.

Sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor'da moraller yerinde. Bordo-mavililer Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

Trabzonspor'da moraller yerinde
Trabzonspor'da moraller yerinde
Trabzonspor'da moraller yerinde
Trabzonspor'da moraller yerinde
Trabzonspor'da moraller yerinde
Trabzonspor'da moraller yerinde
Trabzonspor'da moraller yerinde
Trabzonspor'da moraller yerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Demet Akalın Özlem Yıldız
Spor Murat Şahin Eddie Newton Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Kaza Sabah Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da moraller yerinde - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 14:05:38. #1.14#
title