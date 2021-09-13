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Trabzonspor-Galatasaray Maçının Perde Arkası

Dugout - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. haftası Trabzonspor - Galatasaray maçına sahne oldu. Baştan sona heyecanlı geçen maç 2-2 berabere sona erdi. Galatasaray ilk yarıda Emre Kılınç'ın golleri ile 2-0 öne geçti ancak Cornelius ve Nwakaeme ile fileleri havalandıran Trabzonspor sahadan puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftası Trabzonspor - Galatasaray maçına sahne oldu. Baştan sona heyecanlı geçen maç 2-2 berabere sona erdi. Galatasaray ilk yarıda Emre Kılınç'ın golleri ile 2-0 öne geçti ancak Cornelius ve Nwakaeme ile fileleri havalandıran Trabzonspor sahadan puanla ayrıldı.

Trabzonspor-Galatasaray Maçının Perde Arkası
Dugout - Spor Haberleri
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