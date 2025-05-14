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Trabzonspor Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı (ZTK - Final)?

Trabzonspor Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı (ZTK - Final)?
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Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Türkiye'nin iki köklü kulübü, kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Peki,Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın saati, kanalı ve detaylı bilgiler netleşti. Maç, futbolseverler için şifresiz olarak ekrana gelecek. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı (ZTK - Final)?r?

TRABZONSPOR GALATASARAY FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen bu dev final, ATV kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Herhangi bir ücret ödemeden, televizyonu olan herkes maçı izleyebilecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Hem televizyon yayını hem de atv.com.tr adresi üzerinden online izleme imkanı sunuluyor.

Trabzonspor Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı (ZTK - Final)?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2025 sezonunun büyük finali, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI TEK MAÇ MI?

Trabzonspor Galatasaray maçı tek maç olarak oynanacak ve maç sonu kzanan taraf kupanın sahibi olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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