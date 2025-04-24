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Trabzonspor Galatasaray final maçı Kadıköy'de mi oynanacak, nerede oynanacak ZTK?

Trabzonspor Galatasaray final maçı Kadıköy'de mi oynanacak, nerede oynanacak ZTK?
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray karşılaşacak. Peki, Trabzonspor Galatasaray final maçı Kadıköy'de mi oynanacak, nerede oynanacak ZTK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Peki, Trabzonspor Galatasaray final maçı Kadıköy'de mi oynanacak, nerede oynanacak ZTK?

TRABZONSPOR GALATASARAY FİNAL MAÇI KADIKÖY'DE Mİ OYNANACAK, NEREDE OYNANACAK ZTK?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe ile karşılaştı. Kritik maçı Fırtına, Ozan Tufan ve Zubkov'un golleriyle 2-0 kazarak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Trabzonspor, 14 Mayıs'ta Galatasaray ile finalde karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir'de oynanacağı açıklanmıştı. Ancak TFF daha sonra kararın gözden geçirileceğini açıkladı.

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göreGalatasaray ve Trabzonspor'un final maçının Kadıköy'de oynanması talebi olduğu iddia edilmişti. Konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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