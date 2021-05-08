Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçından notlar
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Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçından notlar

Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Göztepe maçına göre Fraport-TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Avcı, Göztepe maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Hugo'nun yerine Hüseyin Türkmen'e, Hosseini'nin yerine Edgar ve Berat'ın yerine Abdülkadir Ömür'e görev verdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 18 MAÇ SONRA 11'DETrabzonspor'da Abdülkadir Ömür, 18 maç sonra ilk 11'e geri döndü. Son olarak Süper Lig'in 19'uncu haftasında sakatlık yaşadığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve uzun süreli sakatlığının ardından 36'ncı haftadaki Hatayspor karşılaşmasıyla sahalara dönen genç oyuncu, Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.YUNUS MALLI 4 HAFTA SONRA KADRODABordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle 4 haftadır tedavisi devam eden Yunus Mallı da Antalyaspor maçıyla birlikte takımdaki yerini aldı. 21 kişilik maç kadrosunda kendisine yer bulan gurbetçi oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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