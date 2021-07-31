Trabzonspor forvet transferine yoğunlaştı
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Trabzonspor forvet transferine yoğunlaştı

Trabzonspor forvet transferine yoğunlaştı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Transfer sezonuna hızlı başlayan ve şu ana kadar 6 ismi kadrosuna katan Trabzonspor, forvet hattını da güçlendirmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Transfer sezonuna hızlı başlayan ve şu ana kadar 6 ismi kadrosuna katan Trabzonspor, forvet hattını da güçlendirmek için yoğun bir çalışma başlattı. Bu noktada listesi kabarık olan bordo-mavililer, 5 oyuncu ile temaslarını sürdürüyor.

Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, İsmail Köybaşı ve son olarak Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarında forvet hattına yoğunlaştı. Kadrosunda ön bölgede Ekuban, Djaniny ve yeni transferlerden Koita'yı bulunduran bordo-mavililer, bu mevkiye nokta atışı bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu noktada Alexander Sörloth için uzun süre bekleyişte olan bordo-mavililer, geride kalan süreçte beklediği geri dönüşü alamayınca listedeki diğer isimlere de yöneldi.

5 İSİM ARASINDAN TERCİH YAPILACAKForvet hattına yapacağı takviye ile transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, bu mevki için 5 isimle temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin Dnipro'dan 24 yaşındaki Ukraynalı Artem Dovbyk, Chelsea'den 27 yaşındaki Michy Batshuayi, Parma'dan 28 yaşındaki Andreas Cornelius, Real Sociedad'tan 29 yaşındaki Willian Jose ve Leipzig'den 25 yaşındaki eski golcüsü Alexander Sörloth için girişimlerine devam ettiği, bu 5 isim arasından birini kadrosuna katacağı öğrenildi.KOUYATE DE GELEBİLİRÖncelikli mevki olan forvet hattı için transfer çalışmalarını tamamlamak isteyen Trabzonspor'un, bu noktada yoğun çaba harcadığı belirtilirken, forvet transferinin noktalanmasının ardından hem stoper hem de defansif orta saha olarak görev yapabilen Cheikhou Kouyate'yi de kadrosuna katabileceği öğrenildi. Bordo-mavililerin bu oyuncu için de girişimlerin devam ettiği, bu transfer ile hem stoper hem de orta sahada alternatif yaratılmasının düşünüldüğü kaydedildi.EKUBAN YOL AYRIMINDA

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teklifler alan Caleb Ekuban'ın takımdan ayrılmasının gündemde olduğu, özellikle İtalya'dan gelen teklifler üzerine oyuncunun da transferinde kolaylık sağlanmasını istediği bildirildi. Ekuban'ın kısa süre içerisinde takımdan ayrılabileceği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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