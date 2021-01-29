Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı

29.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:11

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum gücüne alternatif oluşturmak için Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinden koştuğu Alanyaspor'un Yunan yıldızı Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Alanyasporlu Bakasetas ile anlaştığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor'un Bakasetas transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Trabzonspor'un Yunan 10 numara için Alanyaspor ile el sıkıştığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİNDE "5 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR" MADDESİ VARDI

27 yaşındaki Anastasios Bakasetas Alanyaspor'da bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkarak 7 gol 2 asist üretti ve Süper Lig'in ilk yarısının en çok göze batan isimlerinden biri olmuştu. Bakasetas'ın sözleşmesinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyordu ancak imzaların daha düşük bir bedelle bitebileceği ifade ediliyor.

Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı
Haber Yorumları (3)
ANGARALI0606: Şu ''dev çalım. . '' lafına da bayılıyorum. Çalım malım yok, zaten Fenerin kadro ''full''. . Olur -olmaz her transfere ''dev çalım'' lafı. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FENERLY: hayırlı olsun ama bize gelseydi zaten adam coklugundan oynayamazdı. O yüzden trabzon aldıysa eger iyi transfer yapmış. .
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
SENAR: Çok iyi bir hamle,
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Ceyda Düvenci Jason Statham
Spor Ali Koç Ömer Ali Okan Buruk Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Silah Aralık Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 12:52:34. #1.16#
title